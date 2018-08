Boligbrann i Verdal

Politiet har fått mulig dødsårsak etter at mann ble funnet død i Bymarka

Saken oppdateres.

Det var like etter klokken 18 politiet i Trøndelag meldte om brann i bolighus i Verdal.

- Vi har fått melding om at det brenner i et hus i nærheten av Stiklestad. Brannvesenet er i ferd med å komme til stedet, opplyste Geir Ove Fossli ved 110-sentralen.

Ved 18.20-tiden opplyser politiet at nødetatene er på stedet.

- Kraftig røykutvikling. Det skal ikke være noen personer inne i huset, skriver politiet på Twitter.

Savner valp

Innsatsleder på stedet, Per Henrik Nykvist, sier ved 18.45-tiden at de har kontroll på brannen.

- Det har vært åpen ild, men de ble raskt tatt ned av brannvesenet. Brannen er under kontroll. Det er to personer som bor i huset, og de er sjekket av helse på stedet og er i god behold. Vi leter nå etter en hundevalp som det ikke er gjort rede for, sier Nykvist.

I alt var det åtte hunder inne i huset hvor brannen oppstod.

Oppdaget av nabo

Ifølge Nykvist var det en nabo som oppdaget røyk fra boligen. Vedkommende varslet både huseier, brannvesen og politi.

Boligen ligger ved Stiklestad skole.

Ifølge Nykvist er det for tidlig å si noe om årsaken til brannen.