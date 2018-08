Vigdenes tar gjenvalg som ordfører i Stjørdal

«Fin ettermiddagskonsert i regn for et av årets beste albumband»

Ivar Vigdenes (34) har vært ordfører i Stjørdal siden 2013, da han tok over for Johan Arnt Elverum.

Torsdag kveld skriver Vigdenes på Facebook at han ønsker å fortsette å bære ordførerkjedet.

- Stjørdalingene har gjennom ord og handlinger de senere år gitt klart uttrykk for at vi ønsker å være noe adskillig mer enn bare en alminnelig og middels stor norsk kommune. Vi vil noe mer. Dét prosjektet vil jeg gjerne fortsatt være hærfører for, skriver Vigdenes.

Til Adresseavisen opplyser Vigdenes på tekstmelding at han ikke er tilgjengelig for spørsmål i kveld.

- Skal skille oss ut

I innlegget lister Vigdenes opp flere grunner til at han ønsker gjenvalg.

- For at vi skal ta hele kommunen i bruk, og bygge en miljøvennlig by i sentrum - uten eiendomsskatt. For at vi skal være arrangementskommune nummer én i Norge. For at vi skal tørre å være annerledes og skille oss ut i mylderet av andre kommuner, skriver han.

Vigdenes avslutter teksten med å skrive «Om partiet og Stjørdalingene vil.»

Meldingsbråk

Sp-ordføreren har fått mye oppmerksom i år, etter at det ble kjent at tidligere Sp-leder Liv Signe Navarsete hadde mottatt en trakasserende melding. Meldingen ble sendt til Navarsetes innboks på Facebook fra telefonen til tidligere statssekretær Morten Søberg. Han var på hyttetur i Sverige sammen med ni andre menn i 2016, deriblant Ola Borten Moe og Ivar Vigdenes.

Det har aldri blitt avdekket hvem av turdeltagerne som sendte meldingen. Saken ble politianmeldt, men senere henlagt. Senterpartiet kom heller ikke med reaksjoner mot noen av deltagerne.

- Vi tar sterkt avstand fra meldingen, men kan ikke straffe noen uten bevis, uttalte partileder Trygve Slagsvold Vedum.

Ivar Vigdenes har tidligere slått fast at han ikke vet hvem som sendte meldingen.

– Jeg har ikke skrevet denne meldingen og har ingen kjennskap til hvem det måtte være som har gjort det. Jeg har tatt og tar avstand fra den. At mitt navn blir dratt inn i noe jeg ikke har noe med å gjøre tar jeg tungt, uttalte Vigdenes til Aftenposten.

Ola Borten Moe nektet også for å være avsenderen, og oppfordret den eller de som hadde sendt meldingen om å melde seg. Saken gjorde at Borten Moe valgte å fratre som nestleder i partiet.