To var hjemme da eneboligen begynte å brenne

Saken oppdateres.

Politiet varslet om hendelsen på Twitter klokken 17.56 mandag, og opplyste senere at boligen var overtent.

Brannvesenet meldte om kraftig røykutvikling i en kjeller og at alle beboerne hadde kommet seg ut.

Fem husløse

- Det er full overtenning i eneboligen og det jobbes for fullt på stedet. Vi har vært i kontakt med to beboere, og ingen andre skal være savnet, sa Bernt Tiller, operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt.

Klokken 21.15 sier operasjonsleder Anlaug Oseid at brannvesenet fortsatt jobber på stedet, men at de har kontroll på brannen. Hun sier at det vanligvis bor fem personer i huset.

Da det begynte å brenne var det to personer til stede: Kvinnen som meldte fra om brannen og en leieboer. Ingen skal ha hatt behov for helsehjelp, opplyser Oseid.

- De som bodde i huset har fått tilhold hos gode naboer som ønsker å hjelpe til, sier hun.

Hun sier at området vil bli sperret av når brannvesenet har gjort seg ferdige med arbeidet.

Etterslokking i natt

Innsatsleder brann, Svein Erik Hovde beskriver ved 22-tiden situasjonen slik:

- Det var delvis overtent da vi kom. Det var røykutvikling i kjelleren og trolig et elektrisk apparat som hadde gått varmt.

Brannvesenet sendte styrker fra Skaun og Orkdal, tilsammen 20 brannmannskaper.

- Det var vanskelig for oss å komme fram til stedet der brannen startet, sier Hovde.

Etterslokking vil pågå utover kvelden og natten.

Adresseavisen har vært i kontakt med beboerne, som er glade for at ingen ble skadd i brannen.