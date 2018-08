Branntilløp ved Siemensbygget

Sesongens første seier for Henriksen og Hull

Saken oppdateres.

Nødetater rykket onsdag morgen ut etter melding om røykutvikling i Siemensbygget i Trondheim.

Evakuert

- Vi har fått melding om røykutvikling. Det er brannvesenet som er melder, sa politiets operasjonsleder Randi Fagerholt til Adresseavisen like etter klokken 8.00.

Brannmester Andre Lingjerdet opplyser til Adresseavisen at brannvesenet er på stedet og undersøker, og at hele bygget er evakuert.

- Tilløp til brann i et kompressorrom. Brann har kontroll på rommet og branntilløpet. En person kan være lettere skadd. Dette sjekkes ut av nødetatene på stedet, skriver politiet på Twitter klokken 8.16.

Kort tid etter skriver politiet at det er en stor bygningsmasse, og at brannvesenet jobber med å få full oversikt over branntilløpet.

- Ingen personer savnet

- Brann har kontroll på brannen og røykutviklingen. Det er ikke melding om noen skadde personer. Det er heller ingen eksplosjonsfare på stedet, skriver politiet på Twitter klokken 8.34.

Brannvesenet har søkt gjennom bygget, og melder at ingen personer er savnet. Brannvesenet har nå avsluttet søket og startet utlufting.

Stian Thorsrud, som er informasjonssjef i Siemens, opplyser til Adresseavisen at det ikke er snakk om personskade.

