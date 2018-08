Må stenge dørene på kafé og bar

«Jeg kan ikke skyve bort tanken på at det under duken rager en enorm fallos» 5

«Da må vi dessverre meddele at vi har måttet ta en tung avgjørelse ved å stenge dørene på Talia. Vi håper inderlig at noen andre ser mulighetene for å drifte en bar i sentrum av Verdal, og at kommende arrangement kan gå som planlagt».

Følgere av Facebook-siden til Talia café og bar i Verdal ble møtt av denne statusoppdateringen i starten av denne uka.

«Vi vil takke alle våre samarbeidspartnere, familie, ansatte, artister, naboer og ikke minst fantastiske gjester som har gitt oss 2,5 livlige år fylt med gode opplevelser, erfaringer og til tider veldig travle stunder. Vår visjon var å bringe liv i sentrum, og det vil jeg si vi har gjort ett dønn ærlig forsøk på å få til», står det videre i posten.

Daglig leder og eier Trine Skavhaug har begjært oppbud, ifølge Innherred.no.

I en kort kommentar til lokalavisa takker hun alle gjestene som har gitt mange gode minner i lokalene i Jernbanegata.

- Det er utrolig trist for både gjester og ansatte, sier hun.