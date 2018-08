Sjåfør kjørt til sykehus etter at vogntog veltet på E6

Nå er denne brua åpen for trafikk igjen

Saken oppdateres.

Politiet i Trøndelag varslet om hendelsen på Twitter klokken 19.31 onsdag kveld.

De opplyste at hendelsen hadde skjedd rundt fem kilometer nord for Namsskogan sentrum, og at nødetatene rykket ut.

Operasjonsleder Viola Elvrum ved Trøndelag politidistrikt sier klokken 20.10 at ifølge meldingen så ligger kjøretøyet utenfor veien, og det skal ikke være meldt om trafikale problemer.

Det skal være en rumensk sjåfør som satt bak rattet. Han skal ha klaget på smerter der han hadde bilbeltet, og er kjørt til sykehus.

Elvrum sier at vogntoget var lastet med papiravfall. Det er bestilt bilberging, noe som kan medføre midlertidig stenging av veien.