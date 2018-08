Passasjerer slo drosjesjåfør og stakk fra stedet i Trondheim

Bunnpris mistet flere butikker eter at de droppet varene fra Norgesgruppen

Saken oppdateres.

Politiet rykket lørdag morgen ut til Moholt etter melding om at en drosjesjåfør hadde blitt slått i en drosje.

- Da politiet kom til stedet sa sjåføren at han ble slått i ansiktet, og at to passasjerer stakk fra stedet, sier Jan Tore Tiltnes som er operasjonsleder i politiet.

Sjåføren, en mann i 40-årene, skal ha blitt lettere skadet, og blødde fra leppa.

- Sjåføren sier han sprang etter passasjerene. Så skal en av passasjerene ha sprunget tilbake, inn i bilen igjen og kjørt denne over en plen og inn på E6, sier Jan Tore Tiltnes som er operasjonsleder i politiet.

Da politiet kom til stedet sto drosjen på E6 ved Moholt.

Politiet søkte lørdag morgen etter gjerningspersonene, uten å finne noen. Drosjen ble tauet bort fra E6-en etter hendelsen, ifølge Tiltnes.

Det blir opprettet straffesak på kroppskrenkelse.

