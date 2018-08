Mistenker at lastebil brøt vikeplikten

«Det må da gå en å finne igjen et par sko»

Saken oppdateres.

En lastebil og personbil har kollidert på Heimdal, i krysset Terminalen/Industrivegen.

Politiet i Trøndelag meldte om trafikkuhellet klokka 9.48.

- Lastebilen kan ha brutt vikeplikten

- Det er konstatert at det er snakk om et vikepliktsbrudd. Slik det kan se ut, er det lastebilen som har brutt vikeplikten, sier operasjonsleder Stig Roger Olsen ved Trøndelag politidistrikt.

Politiet etterforsker saken på stedet.

- Er noen skadd i kollisjonen?

- Det ble sagt at ingen var skadet, men det kommer nå en ambulanse til stedet, for at helsepersonell kan undersøke en av de involverte. Trolig er det ingen alvorlige skader, sier Olsen.

Diesellekkasje på veien.

I tillegg har det oppstått en diesellekkasje.

- Brannvesenet jobber med lekkasjen, og må kanskje ha ekstra ressurser.Vegtrafikksentralen er kontaktet, opplyser Olsen.

Det er begrenset framkommelighet ved ulykkesstedet, og politiet dirigerer trafikken på stedet.