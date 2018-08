Historisk delt turneringsseier for Carlsen i natt

Abortspørsmålet er komplisert, men å tillate fri abort på levedyktige fostre er for ekstremt.

Ekspert om nye Nations League: – Dette er Norges store sjanse til et EM-sluttspill

I 15 år var han norsk toppidretts øverste leder. Nå mener han det er blitt for dyrt å satse mot toppen

Saabye Christensen skrev «Tidens korthet» før han ble syk. Det er han glad for

Elsparkesykkelen må hackes for å gå sakte nok for nordmenn

Har stått over 37 kamper siste tre sesonger: RBK varsler strengere Helland-linje

Tester 30 000 dyr for dødelig sykdom

204 har giftet seg på rådhuset i Trondheim: - Noen ønsker å gifte seg i all hemmelighet, andre har mange gjester

Mistenker at lastebil brøt vikeplikten

Mange hindre i veien for handelsavtale mellom USA og Mexico

Saken oppdateres.

Politiet opplyser at det er snakk om en øvelse for brannvesenet ved Langåsdammen i Levanger kommune.

- Det er en øvelse som går på røykdykking i en enebolig, sier alarmsentraloperatør Dag Kåre Ditløv ved Namdal 110-sentral.

- Vi har fått en del meldinger fra publikum som frykter brann. Når et hus brenner, så blir det en mørkere og kraftigere røyk enn ved for eksempel bålbrenning. Det er bra at folk varsler, sier Ditløv.