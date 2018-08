Begynte å brenne på ny i rundballepresse

Saken oppdateres.

Politiet i Trøndelag skrev på Twitter klokken 18.10 at det brant i en rundballepresse i Verdal.

I den første meldingen skrev de at det var tørt i området og fare for spredning til nærliggende bygg.

Et kvarter senere oppdaterte de med at brannvesenet har kontroll, og at det ikke lenger er spredningsfare.

Klokken 20.16 skriver politiet på Twitter at brannen har blusset opp igjen, og politi og brannvesen er på ny på vei ut til stedet.

- Brannvesenet har kontroll nå, sier operasjonsleder Ole Petter Hollingen til Adresseavisen like etter klokken 20.30.

Han opplyser at det var varme i gummidekk som gjorde at det blusset opp på nytt.

Nå skal brannvesenet være på stedet til de er helt sikker på at det er slukket, forteller Hollingen.