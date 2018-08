Saken oppdateres.

Politiet i Trøndelag skrev på Twitter klokken 18.10 at det brant i en rundballpresse i Verdal.

I den første meldingen skrev de at det var tørt i området og fare for spredning til nærliggende bygg.

Et kvarter senere oppdaterte de med at brannvesenet har kontroll, og at det ikke lenger er spredningsfare.