Firma ble leid inn av fylkeskommunen - betalte ikke lønn til de ansatte

Saken oppdateres.

Firmaet som pusset opp for Trøndelag fylkeskommune betalte ikke lønn og feriepenger, og manglet fagkompetanse, skriver NRK Trøndelag.

- Sosial dumping

– Det verste tilfellet mangler lønn i tre måneder. De to andre mangler lønn for to måneder. Samlet sett så snakker vi om 500 000 kroner i lønn- og feriepenger, sier Terje Eriksen i Fellesforbundet i Trondheim til NRK.

Fellesforbundet mener at dette er sosial dumping. Fylkeskommunen får også kritikk av eget kontrollutvalg. Fellesforbundet meldte krav til bedriften i juni, og varslet fylkeskommunen.

- Burde avvist

Firmaet Atcon har pusset opp fasaden på bygget til Trøndelag fylkeskommune. Arbeidet er fortsatt ikke ferdig, og vil også bli 1,35 millioner dyrere enn planlagt, opplyser NRK.

- Denne kontrollen som skulle vært foretatt av underentreprenøren, var ikke god nok. Vi burde avvist denne aktøren, sier fylkesrådmann Odd Inge Mjøen til NRK.

Fylkeskommunen vil nå skjerpe rutinene ved anbudskonkurranser.

