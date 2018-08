Saken oppdateres.

Utrykningspolitiet plasserte seg like nedenfor Røra fabrikker i 60-sonen langs E6.

I løpet av tiden de sto der, fikk 18 personer forenklet forelegg for å ha kjørt for fort, og fem personer for bruk av mobil under kjøring. Den høyeste hastigheten var 83 km/t. Man mister førerkortet ved 86 km/t i en 60-sone, opplyser operasjonsleder Ole Petter Hollingen.

- Hva tenker du om resutlatet?

- Skuffende. Det kjøres for fort og tas for lite hensyn, sier Hollingen.