To branner på en time - på ulike adresser i Malm

Saken oppdateres.

Politiet meldte klokka 23.55 onsdag kveld at de rykket ut til en boligbrann i Verran.

Klokka 00.36 meldte politiet at nødetatene var på stedet. Og det pågikk slukking av brannen. Ifølge politiet er beboerne i eneboligen i Malm gjort rede for.

Rykket til brann nummer to

Eksakt en time etter den første meldingen, skriver politiet at det er ytterligere en brann på en annen adresse i Malm.

- Nødetatene på vei til adresse nr 2 i Malm, hvorfra det er meldt om brann, skrev politiet på Twitter klokka 00.55.

Begge brannene slukket

- Begge brannene skal nå være slukket, sier 110-operatør Jon Eirik Seierstad til Adresseavisen klokka 01.29.

En person skal ha blitt hentet av et Sea King redningshelikopter i forbindelse med den første brannen.

- Skadeomfanget på boligen er ennå litt uvisst etter den første brannen. Det drives nå etterslukking, opplyser 110-operatør Seierstad.

Brann nummer to

Den andre brannen skal ha startet i en leilighet i et større bygg.

- De har nå fått slukket brann nummer to, og det går over i såkalt RVR - restverdiredning. For da å få reddet mest mulig av bygget, opplyser 110-operatør Jon Eirik Seierstad.

Det skal være ganske omfattende skader på leiligheten i dette bygget.

