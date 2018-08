Hvordan få A? Skoleflink eller ikke – her er alle tipsene du trenger

Anders Trondsen fikk beskjed om å dra til elva i stedet for å spille dataspill. Det har hjulpet

Når du i tillegg besøker et offentlig toalett, burde du være så pertentlig at du skulle ønske såpedispenseren var fylt med klor

Jakob Ingebrigtsen må stå over Diamond League-finalen

Skjebneuke for landslaget: – Vi forstår hvor viktig dette er

Avskaffer EU sommertiden? Etter meningsmåling kan det bli slutt på å stille klokken to ganger i året.

To personer pågrepet for GPS-tyveri i Trøndelag

Saken oppdateres.

– De ble fremstilt for varetektsfengsling i Drammen tingrett fredag ettermiddag, og begge ble fengslet i fire uker, sier Lena Reif, leder for Felles enhet for etterforskning og etterretning i Sørøst politidistrikt.

Litauerne ble pågrepet natt til fredag 24. august og var i besittelse av tyvgods da de ble pågrepet.

Den siste tiden har det vært 35 tilfeller av tyverier av avansert GPS-utstyr fra landbruks – og anleggsmaskiner, opplyser politiet. Tyveriene har funnet sted i Telemark, Buskerud, Vestfold, Østfold, Akershus, Oslo og Trøndelag. GPS-ene som har blitt stjålet, har en verdi på mellom 50.000 og 500.000 kroner.

– Ikke gjør verdifulle ting til et enkelt bytte for kriminelle, sier Lena Reif.

Hun oppfordrer publikum til å montere dyrt utstyr slik at det ikke kan tas eller klippes av, og å parkere biler og maskiner innendørs hvis det er mulig. Reif oppfordrer også til å låse sykkelen med solid lås.