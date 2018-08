Kappkjørte i stor fart på E6 i Verdal

Nå melder Jamtfall at André Hansen er tidenes beste RBK-keeper

Saken oppdateres.

Det kommer frem i en dom fra Inntrøndelag tingrett mandag 27. august.

Den unge mannen var ifølge dommen «ikke tilstrekkelig hensynsfull, aktpågivende og varmsom idet han kappkjørte i stort fart» med en annen bil lørdag 4. august i sommer. Han skal også ha lagt bilen brått over i et påkjøringsfelt for så å akselrere ytterligere, før han prøvde å kjøre forbi en annen bil på venstre side samtidig som det var tett trafikk imot.

Medførte betydelig fare

«Kjøreadferden medførte således betydelig fare for andre trafikanter», står det i dommen.

Kappkjøringen fant sted i sørgående retning ved Havnekrysset på E6 i Verdal, rundt klokken 22.30.

Det var Innherred som først omtalte saken.

Tilsto i retten

I retten ga den siktede en uforbeholden tilståelse. Han ga uttrykk for at han har «et sterkt behov for bil» i forbindelse med jobb.

Det ble ikke tatt til følge, og den unge mannen fradømmes retten til å føre førerkortpliktig motorvogn i ni måneder. Han må ta ny førerprøve for å gjenerverve førerkortet.

Han er også ilagt en bot på 5000 kroner.