Hest i veien på E6 i Stjørdal

Saken oppdateres.

Politiet jobber med å få tak i eieren av hesten, opplyser de selv på Twitter.

Bilister anmodes om å kjøre forsiktig.

Et vitne forklarer overfor Adresseavisen at det er i sørgående felt ved Langstein hesten skal befinne seg.

- Vi har ikke fått tak i eieren, men har sendt en patrulje til stedet. Vi har sikkert fått inn 20 meldinger om dette den siste tida, forklarer operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt, Annlaug Oseid.

- Det er autovern på begge sider, så den er litt innesperret. Derfor er vi også litt redde for at den kan bli påkjørt. Folk må kjøre forsiktig, så det ikke skjer trafikkuhell, fortsetter hun, og legger til at siste observasjon av hesten var på vei opp mot Tillertoppen ved Skatval.