Jakter på smittekilde etter at tre personer ble syke av legionella

Saken oppdateres.

Tre personer i Stjørdal ble smittet av legionella-bakterien i sommer. Foreløpig er det ikke kjent hvordan de ble smittet.

Kommuneoverlege Leif Edvard Muruvik Vonen forteller at Stjørdal kommune er i ferd med å gjennomføre en kartlegging av mulige smilttekilder.

– Vi har allerede vært i kontakt med over 40 bedrifter vi mener kan ha vært i faresonen for å spre legionella-bakterien. Fabrikker, hoteller, bilvask, fontener, gartneri og butikker som alle har til felles vannbårne systemer har blitt sjekket. Vi har foreløpig ikke gjort noen funn som tyder på at smitten kommer fra én bestemt kilde, forteller Muruvik Vonen til bladet.no.

LES MER: Legionellafunn ved to skoler i Trondheim

- Spesielt varmt i år

Han tror ikke det er noen fare for å bli smittet nå, siden det trolig var de høye temperaturene som forårsaket smittefaren tidligere i sommer.

– Det kan godt være at smitten kommer fra gamle rør eller andre vannbårne systemer, der vannet har fordampet og dampen har fraktet bakterien ut i luften. Det har vært spesielt varmt i år, og vi tror de tre tilfellene vi har hatt kan forklares med naturlige årsaker, forklarer han.

Legionella pneumophila er en bakterie som finnes overalt i naturen. Bakterien blir farlig og smittsom når den får vokse i lunkent, stillestående vann. Det smitter ved innånding av fine, svevende vanndråper (aerosoler) som er forurenset med bakteriene. Legionella smitter ikke mellom mennesker.

LES OGSÅ: Du bør rense dusjhodet fire ganger i året

Kan være alvorlig

I milde tilfeller gir bakterien pontiacfeber, en influensalignende sykdom, men i alvorlige tilfeller en kraftig lungebetennelse, legionærsyken.Legionærsyken starter ofte med hodepine, muskelsmerter og slapphet. I løpet av få dager høy feber, tørrhoste og andre luftveisproblemer. Magesmerter og diaré kan forekomme.

De tre personene i Stjørdal som ble smittet er i dag friske etter å ha fått behandling.

Gjennomsnittlig varsles det rundt 40 tilfeller av legionærsykdom pr år i Norge.. Det har vært to større utbrudd av legionærsykdom, det første i Stavanger i 2001 og det andre i Østfold i 2005. Legionærsyke kan være svært alvorlig, og særlig hos eldre og immunsvekkede kan sykdommen gi dødsfall. Pontiacfeber er ikke livstruende og gir et mildt sykdomsbilde.

