UP-lederen etter nedslående fartskontroll: - Uakseptabelt

Saken oppdateres.

Resultatet etter torsdagens trafikkontroll på fylkesvei 754 i Skogn i retning Markabygda og forbi skolen, var nedslående, forteller Sjøtrø.

22 bilister fikk forenklet forelegg, og fem mistet førerkortet. Den høyeste hastigheten var 93 kilometer i timen i 60-sonen.

Gikk glipp av flere førerkortbeslag

- Patruljen gikk glipp av sju forelegg og to førerkortbeslag i den andre retningen også, forteller distriktslederen.

- Hadde vi hatt kontroll i begge retninger ville resultatet vært atskillig verre, sier Sjøtrø.

Ifølge ham er gjennomgangsmelodien at mange av bilistene som fikk forelegg torsdag, kjørte mellom 83 og 85 kilometer i timen. Det er tett opp til førerkortbeslag, som er ved 86 kilometer i timen i en 60-sone, opplyser Sjøtrø.

- Mens kontrollen pågikk var det mye trafikk, mange fotgjengere og mange barn, sier han.

Hadde kontroll i forrige uke

- Det er en strekning der det etter to kontroller viser seg at fartsnivået er altfor høyt, fortsetter Sjøtrø, og viser da til en kontroll holdt for eksakt en uke siden på samme sted. Da ble resultatet seks forenklede forelegg og to førerkortbeslag som følge av for høy fart.

- Resultatet i dag var enda verre. Det er et uakseptabelt utfall av en slik kontroll å se dette nivået i en 60-sone, sier distriktsleder Sjøtrø.

Han forteller at de vil opprettholde fokuset og ha flere kontroller på strekningen fremover.

- Fartsnivået skal ned, sier Sjøtrø.

Får skryt av publikum

Han forteller at en del av dem som fikk bøter takket for at UP sto der. Det kom ifølge ham også folk bort til patruljen som var glade for at de hadde kontroll.

- Opplever dere det ofte?

- Vi opplever ganske ofte at folk setter pris på at vi er til stede. Det er mye publikum som henvender seg til oss via Facebook eller operasjonssentralen og anmoder om kontroller, sier han og legger til at de prøver å prioritere hvor de står etter anmodningene.