Påkjørsel bakfra førte til lang kø på gamle E6

Saken oppdateres.

Nødetatene rykket ut til en hendelse hvor to kjøretøy hadde et sammenstøt ved Smiskaret i Malvik. Det meldte politiet på Twitter klokka 7.46 fredag morgen. Gamle E6 ble åpnet for normal trafikk klokka 8.40.

- Det har blitt store trafikale problemer, sier operasjonsleder Ellen Maria Brende i Trøndelag politidistrikt.

- Det skal være snakk om en påkjørsel bakfra hvor en personbil og varebil skal være involvert. Sjåføren av personbilen, en mann i 60-årene, blir tatt med i ambulanse for legesjekk, sier hun.

Brende opplyser at politiet valgte å bestille bilberging tidligst mulig.

- Vi jobber med å få åpnet veien så raskt som mulig siden også Stavsjøfjelltunnelen er stengt. Det ble raskt stopp i trafikken, forklarte hun.

Ronald Hosen opplyser til Adresseavisen at det er lang kø i begge kjørefelt.

- Jeg har aldri kjørt strekningen mellom Stjørdal og Trondheim så tregt før. Det er enormt med kø, sier han.

- Det går spesielt tregt for de som skal til byen, sier han.

Ulykken oppsto på fylkesvei 6708 som tidligere ble omtalt som gamle E6. Det er ekstra mye trafikk siden Stavsjøfjelltunnelen er stengt på grunn av tekniske problemer.

Adresseavisens fotograf på stedet, Erling Skjervold, opplyste at man møtte kø allerede i Helltunnelen.