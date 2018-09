Det er natt og Hallgeir Martin Lundemo har vært ute i nesten 20 timer

Nå gir han et klart svar på om han ønsker å bli fast trener

Saken oppdateres.

Hallgeir Martin Lundemo er i ferd med å springe 120 kilometer fra Sylsjøen i Tydal til Sjørdal sentrum. Vanlige folk bruker sju dager på turen, men Lundemo har tenkt å bare bruke et døgn. Han har sent lørdag kveld fortsatt noen kilometer igjen.

Klokka 22 lørdag kveld hadde han sprunget 95 kilometer og hadde lagt bak seg langt mer enn to maratoner i fjellterreng og myr. Han startet klokka 4.20 natt til lørdag.

Lundemo springer for å sette verdensrekord og til inntekt for barnekreftsaken i Trøndelag.

Nå har han vondt i en fot og har sluttet å springe, men går fortsatt. Det forteller coachen hans, Bjørn Gunnar Paulsen, klokka 22 lørdag kveld. Da gikk Paulsen sammen med Lundemo mot Flaksjøen i et område der det er vanskelig å finne fram. Paulsen mener det er naturlig å ha vondt i en fot etter å ha sprunget nesten 100 kilometer.

LES OGSÅ: Mari (40) jakter ekstrem rekord: Lørdag løper hun fire maraton - på rad

- Kommer i mål når vi kommer

- Jeg springer etapper sammen med ham for å gi mat. Nå går jeg sammen med ham for å følge han forbi Flaksjøen. Når vi kommer til Hegra er det vei, forteller Paulsen. Han vil ikke si noe nå om de greier å nå Stjørdal sentrum før klokka fire i natt.

- Vi kommer i mål når vi kommer, sier han og understreker at de går for en god sak. Han er overbevist om at de kommer fram.

På Facebook skrev Bjørn Gunnar Paulsen tidligere lørdag kveld: «Fortsatt klare han en fot foran den andre. Sta, sterk indre vilje, pågangsmot, jobber for en god sak og strekker seg lengre enn langt.»

- Jeg har hatt lyst til å prøve distansen, og nå er den beste tida for å gjøre det, sa 51-åringen til Adresseavisen en ukes tid før start.

Den norske turistforening beskriver turen som krevende, og det er vanlig å bruke sju dager på turen fra fjell til fjord.

