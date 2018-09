Hallgeir Martin kom i mål

Saken oppdateres.

22 timer, 49 minutter og 59 sekunder er fasiten. Det var tida Hallgeir Martin Lundemo brukte på å springe 120 kilometer over fjell og gjennom myr fra Sylsjøen i Tydal til Stjørdal sentrum. Han startet klokka 4.20 natt til lørdag.

Vanlige folk bruker sju dager på turen, men Lundemo skulle sette verdensrekord og bruke under et døgn. Det klarte han.

Han har også brukt løpet til å samle inn penger til barnekreftsaken i Trøndelag.

De siste timene hadde han vondt og måtte gå i bekmørket fram til Stjørdal.

Varm velkomst i Stjørdal

Coach og medhjelper Bjørn Gunnar Paulsen skrev følgende på Facebook ettermålgang natt til søndag:

«Vi kom i mål. Mer vondt og mer sliten enn vi ønska og håpa ved start. Sterkt av Hallgeir Martin Lundemo å ikke gi seg, men kjempe seg helt til mål. Offisiell tid ble 22 timer, 49 minutter og 59 sekunder! Godt under målet på 24 timer. Flere møtte opp! Midt på natta. Moro for oss. Vi fikk jubel, gratulasjoner, bannere, blomster (roser) og takk med klemmer til. Tusen takk til dere som har støtta oss og satt lys på barnekreftsaken - flotte folk jobber med dette og takk til Simen for T-skjorta fuck cancer! Vi er overvelda over interessen. Selv om reprisen vil la vente på seg.»

Vondt i en fot

Klokka 22 lørdag kveld snakket Adresseavisen med Paulsen som da var sammen med Lundemo. Da hadde han sprunget 95 kilometer og hadde lagt bak seg langt mer enn to maratoner i fjellterreng og myr.

Paulsen fortalte at Lundemo hadde vondt i en fot og hadde sluttet å springe, men gikk. Da gikk Paulsen sammen med Lundemo mot Flaksjøen i et område der det er vanskelig å finne fram. Paulsen mener det er naturlig å ha vondt i en fot etter å ha sprunget nesten 100 kilometer.

- Kommer i mål når vi kommer

- Jeg springer etapper sammen med ham for å gi mat. Nå går jeg sammen med ham for å følge han forbi Flaksjøen. Når vi kommer til Hegra er det vei, fortalte Paulsen. Han ville ikke si noe da om de ville greie å nå Stjørdal sentrum i tide for å sette verdensrekord.

- Vi kommer i mål når vi kommer, sa han og la til at de går for en god sak. Han er overbevist om at de kommer fram.

På Facebook skrev Bjørn Gunnar Paulsen tidligere lørdag kveld: «Fortsatt klare han en fot foran den andre. Sta, sterk indre vilje, pågangsmot, jobber for en god sak og strekker seg lengre enn langt.»

- Jeg har hatt lyst til å prøve distansen, og nå er den beste tida for å gjøre det, sa 51-åringen til Adresseavisen en ukes tid før start.

Den norske turistforening beskriver turen som krevende, og det er vanlig å bruke sju dager på turen fra fjell til fjord.

