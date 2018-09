Stjal flere ATV-er, motorsager og plenklippere i Overhalla

Ti øvelser som gjør ballspillere mindre utsatt for skader

Saken oppdateres.

I løpet av natt til lørdag er det stjålet flere ATV-er (fire- og sekshjulinger), motorsager og plenklippere fra bedriften Lena maskin AS i Overhalla. Det er trolig stjålet i løpet av natta. Politiet er på stedet og foretar åstedsundersøkelse.

- Vi snakker fort om én million kroner i verdier, men det er for tidlig å si noe nøyaktig om hva gjenstandene er verdt, sier Kristian Mørkved, etterforskningsleder i Felles straffesaksinntak i Trøndelag politidistrikt.

Det ble oppdaget klokka 12.00 lørdag formiddag.

- Det blir vurdert etter hvert om krimteknikere skal dit, sier Mørkved.

Dersom noen har observert noe, så ønsker vi å komme i kontakt med eventuelle vitner.

Politiet antar at det kan ha blitt brukt et større kjøretøy for å frakte tyvegodset vekk.

- Det vil bli undersøkt om det er noe kameraovervåkning.