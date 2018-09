Følelsesladet da Djokovic tok sin tredje US Open-tittel

Saken oppdateres.

- Politiet er på vei til Marøya i Nærøy etter melding om brann i en bil. Ingen personer skal være skadet, melder politiet på Twitter kl. 10.02.

Klokken 10.31 melder politiet at det skal ha begynt å brenne i noe last på bilen, og at brannen nå er slokket av brannvesenet.

Bilen skal ha vært på Fv 770 ved avkjøring til Sinkaberg.