Bruker 836 millioner på å flytte skolesenter til Værnes

Saken oppdateres.

- De 836 millionene skal investeres over tre år for å sørge for at vi får bygd opp den nye skolen her oppe. Det kommer ni millioner på neste års budsjett for forarbeidet, for planen er ikke helt ferdig, sier statsminister Erna Solberg (H) til Adresseavisen.

Luftforsvarets skolesenter Kjevik i Kristiansand skal legges ned innen 2025. Arealplanen for virksomheten som flyttes til Værnes skal være ferdig i løpet av året.

Erna Solberg presenterte budsjettlekkasjen da hun besøkte Værnes garnison tirsdag 11. september. Hun benyttet også den symboltunge dagen til å hilse på noen av de 330 amerikanske soldatene som er utplassert på Værnes.

Flyvåpenet samles i Midt-Norge

- Har det vært kostbart politisk å flytte skolen fra Kjevik?

- Ja, det er noen deler av landet som føler at de ikke får en del av Forsvaret fordi det ikke lenger er forsvarsaktivitet. Det har en kostnad ved seg, selvfølgelig, sier Solberg

- Samtidig tror jeg at man ser at man da frigjør de områdene som beslaglegges av Forsvaret til næringslivet og annet, så det er muligheter til å drive med annen aktivitet. Men det er helt naturlig at vi samler aktivitet for flyvåpenet i Norge, knyttet til Ørlandet og Værnes.

Ordfører Ivar Vigdenes (Sp) var strålende fornøyd med nyhetene.

- Dette betyr utrolig mye for Stjørdal som forsvarskommune. Det er et betydelig investeringsløft som loves gjennomført i løpet av de tre neste årene. Man fremskynder planleggingen i tråd med de ønsker vi har spilt inn overfor Forsvarsdepartementet tidligere. Jeg vil si at dette er full uttelling.

- Utfordringer med øvelsen

Vigdenes er allerede begeistret for øvelsen Trident Juncture som vil pågå i regionen i ukene fremover. Tidlig tirsdag ettermiddag strålte han om kapp med sola da han overrakte blomster til statsministeren.

- I tillegg til masse arbeidsplasser skal det investeres for én million kroner om dagen ved denne garnisonen de neste tre årene. Det er mange lokale entreprenører som vil merke konsekvensene av at det investeres i øvelsen. Nå ser det ut til å kunne fortsette, så her vil mange få arbeid i forbindelse med investeringene.

- Enn øvelsen, hvordan vil dere merke den i Stjørdal?

- Den kommer til å medføre en del utfordringer for lokalsamfunnet, men det må vi være innstilt på. Sånn er det å være forsvarskommune, og også ta ansvar for formål som er større enn en selv. Det er jeg sikker på at stjørdalingene takler på en god måte.