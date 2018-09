Fem personer i trafikkulykke i Oppdal

Saken oppdateres.

Politiet meldte på Twitter like før klokken 18.25 onsdagskveld at det hadde skjedd en trafikkulykke på Fagerhaug i Oppdal. Ulykken skjedde på E6, og det ble først meldt om at to biler hadde møttes front mot front.

- Dette viste seg å ikke stemme. Det er ikke en front mot front-ulykke, men bilene kom kjørende mot hverandre og sneiet borti hverandre, sier Bernt Tiller, operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt.

Fem personer var involvert i ulykken.

- Alle disse er friskmeldt av helsepersonell, sier Tiller.