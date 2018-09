Brannsjef: Dette må du gjøre ved brannskader

«Sex and the City»-stjerne slått ut av nominasjonsvalget

Hvert år blir 15 000 personer brannskadet i Norge. Dette er alt fra små forbrenninger til store, livstruende skader, forteller Bjørn Rønning, brannsjef i Stjørdal brann- og redningstjeneste.

De siste ti årene har antallet vært forbausende stabilt, mens eksempelvis antallet trafikkskadde går ned.

- Vi er trolig for dårlige til å forebygge brannskader i Norge, mener brannsjef Rønning.

Sky ilden

Norsk forening for brannskadde ønsker å redusere antallet brannskadde og samtidig gi nyttig informasjon om uhellet skulle være ute.

Med kampanje Sky ilden fokuseres det på 20-20-regelen, det vil si at man skal kjøle ned den brannskadde kroppsdelen med rennende vann som holder cirka 20 grader celsius. Nedkjølingen skal vare i 20 minutter, for å minske senskadene.

- Alle vet at man bør kjøle ned en brannskade, men å holde et barn under iskaldt vann i 20 minutter, vil være vanskelig, mener Bjørn Rønning.

20 grader varmt vann i 20 minutter vil imidlertid være mulig, mener brannsjefen i Stjørdal.

Plastfolie

- Hvorfor plastfolie?

- Det hender at man får åpne sår av brannskader og da kvier folk seg får å ha på vann. Kanskje i frykt for at det skal komme bakterier i såret, svarer Rønning.

Brannsjefen forklarer at plastfolien, eller Glad-pak som mange kaller slik matfolie, er nærmest steril om man river bort de første 20-30 centimeter ytterst på rullen.

Legg på et par runder med plastfolie, gjerne mens du kjøler ned stedet. Sitter det tøyrester i brannskaden, så ikke forsøk å fjerne disse. Legg heller plastfolien utenpå klesrestene. Da holder såret seg litt renere og helsepersonell kan raskt se gjennom plasten hvordan skaden ser ut, forklarer Bjørn Rønning.

Besteforeldre

- Start nedkjøling så raskt som mulig, deretter kan du om nødvendig ringe medisinsk nødhjelp på telefon 113.

Rønning forteller at Norsk forening for brannskadde nå gjør Sky ilden-kampanjen til en landsomfattende kampanje.

- Målgruppen er småbarnsforeldre, skoler og barnehager. Men også besteforeldre som passer barnebarna bør kjenne til forebygging og behandling av brannskader.

- Husk, det som for et voksent menneske vil være en liten brannskade, vil for et barn være en mye større prosentvis del av huden. Et lite barn må kanskje leve resten av livet med en slik skade og gjentatte sykehusbesøk over mange år, avslutter Bjørn Rønning.