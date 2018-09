Tysk torpedo uskadeliggjort

Saken oppdateres.

Hofstad var med da Forsvaret detonerte torpedoen i Djupvika fredag.

Det var onsdag denne uka at politiet på Innherred fikk varsel om en sylinderformet gjenstand som lå i fjæresteinene. Gjenstanden var hele 4,5 meter lang. Melderen fikk beskjed om å ta bilde av gjenstanden, slik at politiet kunne rådføre seg med Forsvaret.

Besluttet tilintetgjørelse

- Det er vanlig rutine i slike tilfeller. Forsvaret må se gjenstanden, for å vurdere hva som skal gjøres.

De fant raskt ut at det var en torpedo, men torpedoen hadde ikke noe stridshode. Likevel mente de at den kunne være farlig, fordi det kan bygge seg opp et lufttrykk inne i en slik torpedo, som kan gjøre at den sprenges.

- Forsvaret bestemte at den måtte tilintetgjøres, og fredag kom de med mannskap og utstyr, forteller Hofstad.

Tirpitz?

Politiet bisto med å evakuere beboere i hus og hytter i nærheten.

- Det var en kontrollert sprenging som skjedde. Vi kjent trykkbølgene, og smellet kunne merkes langt innover fjorden, forteller Gunder Hofstad.

- Var det noe diskusjon om hvor denne torpedoen kom fra, kunne den ha noe med forsøket på å sprenge Tirpitz å gjøre?

- De fant ut at torpedoen var tysk, så da var det neppe det. Men Tirpitz lå i nabofjorden, Fættenfjorden, så det er ikke langt unna. Vi har ikke svaret på hvilket fartøy akkurat denne kom fra, men vi vet at det var stor aktivitet her under krigen.

Flere fly ble skutt ned i forsøkene på å senke Tysklands største slagskip, og for noen år siden ble et av dem som trolig ble brukt i operasjonene funnet i Fættenfjorden.

Etter flere mislykkede operasjoner for å senke skipet, forlot Tirpitz Trøndelag. Det ble til slutt senket 12. november 1944 ved Håkøya utenfor Tromsø.

- Ta et bilde

- Hva skjedde med torpedoen etter sprengingen?

- Forsvaret tok den med seg.

- Får dere ofte meldinger om slike funn?

- Det er flere ganger i året vi får melding om funn av gamle gjenstander, som man er usikre på hva er. Vi setter stor pris på at publikum tar kontakt når de ser noe. Vi henstiller om at de ikke tar med seg gjenstandene, men tar et bilde, og sender det til oss. Slik kan vi sjekke det nærmere uten risiko, sier Hofstad.