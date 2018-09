Teknisk problem gir lange perioder med rødt lys i Trondheim

Kriseteam tar kontakt med 200 personer etter at to tenåringer er drept

Saken oppdateres.

Adresseavisen observerte natt til tirsdag flere bilister som kjørte på rødt lys ved fotgjengerovergangen i Kongens gate ved Hospitalskirka i Trondheim.

Statens vegvesen opplyser tirsdag morgen at det er et teknisk problem med signalanlegget, og at dette fører til at det tar lang tid før det blir grønt lys på stedet.

- Det tar veldig lang tid før det skifter til grønt. Det er snakk om noen minutter, men det skifter til slutt, sier trafikkoperatør Runar Kvalshaug.

Kvalshaug oppgir at de ikke kan styre signalanlegget fra Vegtrafikksentralen, og at en entreprenør må ut på morgenkvisten. Han vet ikke når problemet vil være løst.

- Vi ber folk om å vente på grønt lys. Hvis vi ikke får ordnet dette snart må vi vurdere å iverksette dirigering, sier Kvalshaug.

Daglig trafikkeres strekningen der fotgjengerovergangen ligger av 6800 kjøretøy (2017).

