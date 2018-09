Nå kommer enda flere nye kampfly

Saken oppdateres.

Flyene skal etter planen lande fredag ettermiddag, opplyser Forsvaret til Adresseavisen.

I en pressemelding heter det at flyene nå er overlevert fra fabrikken til amerikanske myndigheter.

«Nå gjøres de siste forberedelsene før overflyvning til Norge. Både vær, uforutsette forhold og tilgjengelig støtte kan spille inn og påvirke ankomsttidspunktet, men dersom alt går som planlagt, lander flyene på Ørland fredag ettermiddag», skriver Forsvaret.

Seksten fly

Flyene som nå kommer blir nummer 14, 15 og 16 av denne typen, som Norge mottar. I november i fjor ankom de tre første flyene Ørland flystasjon. I mai kom ytterligere tre fly til Ørland flystasjon. De andre syv er alle på Luke Air Force Base i Arizona i USA, der de brukes til å utdanne piloter og bakkepersonell på den nye flytypen.

Etter planen skal Norge fremover få levert seks fly hvert år fram til 2024, året før de nye norske kampflyene skal være fullt operative.

Trening og testing

Luftforsvaret er i gang med operativ testing og evaluering av F-35 under norske forhold med mål om en initiell operativ evne i 2019. Trening av piloter, vedlikeholdspersonell og annet støttepersonell er en svært viktig del av det som skjer frem mot 2019, skriver Forsvaret i pressemeldingen.

Overflyvningen til Norge og Ørland gjennomføres av amerikanske piloter i regi av Defence Contract Management Agency (DCMA). De har en egen avtale med US Air Force (USAF) for frakting av fly. Det er planlagt at Norge skal få seks kampfly i året frem til 2024. Flyene som ankommer Norge nå i september er de tre siste i 2018 og har benevnelsene AM 14, 15 og 16