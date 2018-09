Død mann funnet i Levanger

– Drømmen om et lite familiested er blitt til noe større

Saken oppdateres.

- En turgåer fant en død person på en sti. Vi har hatt politi på stedet, som nå har trukket seg ut og sperret av området, opplyser operasjonsleder Bjørn Handegard i Trøndelag politidistrikt.

Politiet opplyser at den døde mannen er i 30-årene.

Politiet opplyser at de har loggført dødsfallet som mistenkelig. De ble varslet om dødsfallet klokka 15.19.

- Det er ikke uvanlig at et dødsfall blir loggført som mistenkelig. Vi sender kriminalteknikere til stedet for å undersøke nærmere, sier Handegard.

- Funn på stedet gjør at vi anser dødsfallet som mistenkelig. Kriminalteknikere er på veg til stedet og området rundt funnstedet er sperret av. Etterforskning vil bli iverksatt, skriver politiet i en pressemelding.

Politiet opplyser at det også er patruljer og hundeekvipasje på stedet.

- Vi gjennomfører nå en rundspørring i området, for å undersøke om noen har sett ferdsel inn i dette turområdet, opplyser politiets innsatsleder på stedet, Rune Reinsborg.