Kran sviktet og falt ned i skip

- Når to meter høye karer står her med tårer i øynene, er noe galt

Saken oppdateres.

Til alt hell kom ingen til skade.

- Dette er en alvorlig og uønsket hendelse. I forbindelse med lasting av skipet sviktet kranen, og kranbommen falt ned og traff kanten på skipets lasteluke. Vi vet ikke hvorfor krana sviktet, sier Knut Kusslid, havnedirektør i Trondheim havn.

Det var under lossing og lasting av det tyske containerskipet Concordia på kai 2 dette skjedde. Lossingen startet onsdag kveld, og pågikk gjennom hele natten. Ifølge havnedirektøren skjedde ulykken klokken 06.11 onsdag morgen. Da var lastingen av skipet i gang.

- Kranføreren var i ferd med å senke en container ned på skipet, og containeren var rundt to meter over lasterommet da et eller annet skjedde. Kranbommen la seg helt ned over skipet, men containeren havnet der den skulle, forteller Kusslid.

Containeren veier rundt 30 tonn, og kranbommen, som er løftearma på krana, veier også rundt 30 tonn.

Gode rutiner

- En slik hendelse har et potensial til å gå veldig ille. Derfor er de som jobber på havneanlegg og båter godt skolerte, og har gode arbeidsrutiner slik at ingen kommer til skade når noe slik skjer. Mannskapet er drillet på å plassere riktig i tilfelle noe skal skje. Her fikk vi bekreftet at rutinene fungerte, sier Kusslid.

Tre av besetningen om bord på båten deltok i lastingen. Kusslid var om bord i båten og snakket med alle i etterkant av hendelsen.

- De tok det helt fint, og var ikke spesielt berørt av hendelsen, sier Kusslid.

Han snakket også med kranføreren.

- Han var litt oppskaket og berørt av det som skjedde. Det er store dimensjoner og store krefter, så dette har et potensial til å gå mye verre enn det gjorde her, sier Kusslid.

Politi varslet

Både politi og Arbeidstilsynet er rutinemessig varslet om hendelsen, men har så langt ikke vært på stedet. Trondheim havn Orkanger har nå igangsatt en gransking av hendelsen, og benytter et eksternt firma til å gjennomgå krana.

- Skyldes ulykken menneskelig svikt?

- Nei, det gjør den ikke. Kranføreren gjorde alt etter boka. Her er det snakk om en teknisk svikt, sier Kusslid.

Han sier at krana er fra 1998, men har jevnlig blitt godkjent og sertifisert. For havna er det derfor uforklarlig hva som har skjedd.

Det tyske skipet skulle egentlig dra fra Orkanger torsdag formiddag, men returen ble forsinket som følge av uhellet. Fartøyet ble påført noen mindre skader, men disse vil bli reparert før skipet drar fra Orkanger.

- Vi har aldri opplevd noe lignende før. Nå er det viktig at vi finner årsaken til dette, slik at vi kan sørge for at dette ikke skjer igjen, sier Kusslid.

