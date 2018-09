Brann i enebolig på Berkåk

Eierne ga opp superhingsten, men her knuser Juliano Rags alle i comebacket

- Huset er totalskadet, sier vaktleder i Trøndelag brann- og redningstjeneste, Frank Hansen.

Det var like etter klokka 21 lørdag at politiet meldte på Twitter, at de hadde fått melding om brann i en enebolig på Berkåk.

- Boligen er sannsynligvis ubebodd, sier Hansen.

Klokka 22.50 opplyser vaktledet Jostein Tangen at brannvesenet søker i huset.

E6 rundt tre kilometer sør for Berkåk sentrum ble stengt på grunn av brannen, fordi huset ligger nært veien. Klokka 22.18 meldte Vegtrafikksentralen at den er åpnet igjen, og at politiet dirigerte trafikken på stedet.