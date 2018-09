Mann pågrepet i væpnet aksjon på Frøya

De overleverte meg min mamma som et dyrebart stykke porselen

Saken oppdateres.

Ingen personer er truffet eller skadet, melder Trøndelag politidistrikt på Twitter.

Politiet har beslaglagt et våpen, forteller operasjonsleder Bernt Tiller.

- Vi fikk melding om skudd klokka 13.53. Melder opplyste at det var avfyrt skudd mot grendehuset utenfra. Etter litt etterforskning ble en mann pågrepet og det ble gjort funn av våpen. Han ble pågrepet i nærheten av grendehuset, sier Tiller.

Han forteller at melder opplyste at det var skutt for halv time siden, da det ble meldt til politiet.

- Det var folk i nærheten av grendehuset som meldte fra, sier Tiller.

Han opplyser at den pågrepne mannen skal avhøres.