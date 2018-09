Tre pågrepet etter at skudd skal ha truffet grendahus på Frøya

Er det et ansikt? Er det Trondheim by?

Saken oppdateres.

Politiet meldte om saken lørdag kveld klokken 19.22.

- Melding om skudd fra et våpen som har truffet et samfunnshus. Ingen personer truffet eller skadet. En person pågrepet og beslag av et våpen, skrev politiet på Twitter.

Gjorde funn av våpen

Politiet har beslaglagt et våpen, sa operasjonsleder Bernt Tiller lørdag kveld.

- Vi fikk melding om skudd klokka 13.53. Melder opplyste at det var avfyrt skudd mot grendehuset utenfra. Etter litt etterforskning ble en mann pågrepet og det ble gjort funn av våpen. Han ble pågrepet i nærheten av grendehuset, sa Tiller lørdag.

Operasjonslederen forteller at melder opplyste at det var skutt for en halv time siden, da det ble meldt til politiet.

- Det var folk i nærheten av grendehuset som meldte fra, sier Tiller.

Han sa at den pågrepne mannen skal avhøres.

Tre pågrepet

Søndag morgen opplyser politiet at tre personer er pågrepet.

- Det er tre som er pågrepet, og de skal avhøres etterhvert. Krimteknisk er varslet og de tar seg av åstedet på Frøya. Det er ingen som er skadet. Videre etterforskning vil si noe om videre skritt i saken, sier Arild Hopsø som er politifaglig etterforskningsleder.

Ifølge Hopsø er de tre pågrepne siktet for grov overtredelse av våpenloven.

Han vil ikke si noe om hva slags våpen som skal ha blitt brukt, eller hvor skuddet eller skuddene skal ha truffet.

- Tekniske undersøkelser vil belyse saken videre, sier Hopsø.