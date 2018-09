Bil i brann ved Væretunnelen

Saken oppdateres.

Bilen som brenner er på vestsiden av tunnelen, men ikke inne i den. Bilen var på vei vestover, i retning Trondheim.

- Bilen skal stå ved siden av veien, opplyser Bernt Tiller, operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt.

Begge retninger var en periode stengt på grunn av brannen.

Veien åpnet

Litt over 20 minutter senere opplyste Vegtrafikksentralen midt på sin twitter at retning mot Trondheim igjen var åpen for trafikk.

- Bilen er nå hentet og er ikke kjørbar. Personene i bilen ble med brannvesenet og skal ikke være skadd, opplyser Bernt Tiller rundt klokken åtte søndag kveld.