– Jeg kjente at det nappet i akillesen

«Jeg tror at det kanskje er små spionkameraer gjemt i veggene»

Full kontroll over barnas mobilbruk

Ekspert feller uventet dom over Reginiussen-brødrene

Full kontroll over barnas mobilbruk

Ekspert feller uventet dom over Reginiussen-brødrene

Saken oppdateres.

Politiet meldte klokka 07.58 at et enslig kjøretøy har gått rundt og truffet en stolpe. Fører og passasjer skal ha kommet seg ut av bilen, og nødetater er sendt til stedet.

Klokka 08.20 meldte politiet at to personer er sendt til legevakta for sjekk. Kjøretøyet skal ikke være til hinder i veibanen.