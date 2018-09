Fare for jordskred, flom og kraftig vind i Trøndelag

Tok i fjor et oppgjør med en usunn og lukket politisk kultur. Det har allerede gitt resultater

Huset har vært et musikalsk samlingspunkt i Trondheim i over tre generasjoner - nå selges det

Vil ha tips fra publikum etter at mann i 30-årene ble funnet død

Venter styrtregn: Sender ut farevarsel for Trøndelag

Er dette vinn eller forsvinn for Hareide?

Nå blir det parkeringsavgift her

Saken oppdateres.

Det ventes 40-60 millimeter regn fra tirsdag kveld til onsdag formiddag, lokalt opp mot 80 millimeter. Nedbøren vil komme som regn også i fjellet.

- Det er det vi kaller styrtregn. Det er begrenset til et kortere tidsrom, sier vakthavende meteorolog Kristen Gislefoss.

Faren ventes å minke i løpet av onsdagen.

- Det er et lavtrykk som kommer inn langs kysten og det kan gi en del nedbør. Det er oransje nivå på Vestlandet nå, og gult videre nordover. Gult er et moderat farevarsel, og det betyr at det kan oppstå oversvømmelse og mindre jordskred. Når det er oransje nivå, er det betydelig større skadepotensiale, sier Gislefoss.

Han tviler på at farenivået blir oppgradert for Trøndelag, men sier det kan skje.

