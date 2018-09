Nå blir det parkeringsavgift her

Saken oppdateres.

Det har vært flere utsettelser av parkeringsavgifta, men nå ser det ut til at den blir innført fra 1. oktober, skriver Trønderbladet.

Taksten vil være 25 kroner for én dag, 50 kroner for ei uke og 100 kroner pr. måned. Det vil ikke være mulig å kjøpe dagbillett på appen, men det vil være mulig for uke og måned. Appen er den samme som for Trondheim parkerin. Der blir det et eget alternativ for Melhus parkering, ifølge Trønderbladet.

LES OGSÅ: Mobilapp spleiser dem som skal samme vei - vi fikk skyss med en fremmed til Melhus

Parkeringsavgifta innføres på plassene ved Melhus skysstasjon, på parkeringsplassen som opprinnelig var myntet på pendlere som tinget på plass via en mobilapp og på den kommunale parkeringa ved Melhuset og Melhustorget. Det vil fortsatt være gratis å parkere i parkeringslommene langs miljøgata og på parkeringsplassene på Brubakken, skriver avisa.