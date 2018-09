Vil ha tips fra publikum etter at mann i 30-årene ble funnet død

Huset har vært et musikalsk samlingspunkt i Trondheim i over tre generasjoner - nå selges det

Saken oppdateres.

Mannen ble funnet av en turgåer torsdag ettermiddag.

Den avdøde er 183 cm høy med normal kroppsbygning. Han er mørk i håret og har trekk fra Midtøsten. Han hadde på seg grønnturkis jakke, sorte bukser og hvite joggesko.

- Politiet har gjennomført en omfattende etterforskning i saken og etterforsker fortsatt dødsfallet som et mistenkelig dødsfall. Det er blant annet gjennomført en rekke avhør, og det er innhentet både tekniske og digitale spor som skal analyseres, sier politiadvokat Kåre Svepstad.

- En høflig mann

Så langt har ikke etterforskningen styrket mistanken om at det har skjedd noe kriminelt. På grunn av funn på stedet vil politiet imidlertid fortsette å etterforske dødsfallet som mistenkelig. Trøndelag politidistrikt har fortsatt bistand av taktiske etterforskere fra Kripos i etterforskningen.

Den døde mannen var asylsøker og hadde fått avslag på asylsøknaden.

Iranske Fariba Salimi, som bor på mottaket i Levanger, møtte avdøde noen få ganger. Hun beskriver ham som en høflig mann.

- For et par uker siden møtte jeg ham på gata, og han spurte meg: Er det ikke noen aktiviteter for oss på mottaket? Jeg sa jeg ikke visste, men at jeg skulle forhøre meg, sier Salimi, som i likhet med flere på mottaket er preget av nyheten.

- Jeg håper nå politiet forsøker å få tak i hans familie i Iran, slik at de skal få mulighet til å gravlagt ham der selv, sier hun.

Obduksjonen ga ikke svar

Mannen ble i forrige uke obdusert, men den midlertidige obduksjonsrapporten ga ikke svar på hvorvidt mannen er utsatt for en straffbar handling eller ikke.

- Politiet jobber blant annet med å kartlegge avdødes bevegelser den siste tiden og bevegelser i området Staupshaugen onsdag og torsdag, samt med å kartlegge avdødes miljø og personer i hans nærhet, sier Svepstad.

Det er i den forbindelse samlet inn film fra mange overvåkningskameraer i Levanger.

Bilde fra overvåkingskamera

- Bildet av mannen er fra et overvåkingskamera, og vi ber om tilbakemelding dersom noen har observert ham i området Staupshaugen eller andre steder i Levanger og omegn onsdag ettermiddag/kveld, natt til torsdag eller torsdag, sier Svepstad.

- Det er viktig for politiet å få kartlagt blant annet hva som skjedde i forkant av hendelsen, og i den forbindelse ønsker vi å motta tips fra publikum.

NB: Tips til politiet meldes på telefon 73 48 94 00 fram til klokken 16.00 mandag og i morgen tirsdag mellom klokken 08.00 og 16.00. Etter det kontaktes politiet på vanlig nummer 02800.