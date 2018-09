17-åring omkom etter mopedulykke

Saken oppdateres.

Politiet meldte klokka 08.32 at en mopedist hadde kjørt av veien ved brua til Norddyrøya på Frøya.

Mopedisten er en ung gutt, og han betegnes som alvorlig skadd, skrev politiet i Trøndelag på Twitter.

Like før klokken 12.00, opplyser operasjonsleder Frank Brevik ved Trøndelag politidistrikt at mopedisten - en gutt på 17 år, har omkommet.

Kriseteam jobber

- Gutten var i live da helse ankom, men døde på stedet, sier Brevik.

Ifølge avisen Hitra-Frøya rykket både brannvesen, politi, ambulanse samt et Sea King redningshelikopter til stedet. En ambulanse fraktet føreren et kort stykke for å møte Seaking redningshelikopteret, som landet et stykke fra selve ulykkesstedet, skriver avisen videre.

Operasjonslederen opplyser at kriseteam nå tar hånd om familien til tenåringen. I tillegg er kriseteam på Frøya tilgjengelig for andre som skulle ha behov etter den tragiske hendelsen.

- Det er foreløpig uvisst hva som har skjedd, sier operasjonslederen om ulykken.

Gutten, som er skoleelev, ble funnet bevisstløs i ulendt terreng ved Kvernøybrua.

Dårlig vær

Det er dårlig vær på stedet, og det blåser kraftig. På grunn av dette vil ikke Vegvesenets ulykkesgruppe rykke til stedet, opplyser operasjonslederen.

- Det er stedlig politi som tar hånd om etterforskningen, sier Brevik.