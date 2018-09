Lensmann har bedt om forklaring på tidsbruk

Saken oppdateres.

Politiet beklager at det tok lang tid før de rykket ut etter at det ble avfyrt skudd mot et samfunnshus på Frøya lørdag, skriver NRK Trøndelag.

Tre menn er siktet og avhørt i saken.

- Jeg har bedt om å få ei forklaring på tidsbruken, sier lensmann ved Orkdal og Agdenes lensmannskontor, Tor Kristian Haugan til NRK.

Måtte avlyse lørdagsfesten

Klubben grendalag på Frøya måtte avbryte festforberedelsene lørdag, etter at det ble skutt mot grendehuset deres.

- Det smalt enormt høyt, sa Aleksander Søreng, som var på grendehuset til Adresseavisen lørdag.

Da var det 10–15 personer på Klubben grendehus lørdag ettermiddag, for å lage mat til grendelagets årlig fest Havets festbord samme kveld. Da smalt det. Han forteller til Adresseavisen at det ble skutt gjennom ytterveggen og at kula traff gulvet for så og smelle i veggen ved toalettet. Ifølge ham ble det avfyrt to skudd.

Søreng fortalte lørdag at det tok lang tid fra de ringte rett før klokka 14 til politiet kom.

Ordfører knytter det til politireformen

Også ordfører Berit Flåmo (Ap) i Frøya reagerer på at det tok så lang tid:

- Dette er uakseptabelt. Jeg registerer også at politiet forklarer hvorfor det tok en time før de startet utrykningen, med at de ventet på vakstkiftet. Enn å svare og gjøre det? sier ordføreren til lokalavisa Hitra-Frøya.

- Her vet man at det sitter en med et gevær, og at det er skutt mot et forsamlingshus der det er mange folk. Jeg skjønner ikke hvordan politiet tenker. Slik jeg forstår det tok ikke politiet engang en telefon tilbake for å forklare hvorfor det tok så lang tid, sier Flåmo, som knytter både denne hendelsen, og det som skjedde da Hitratunnelen var stengt i fire timer fredag kveld, til politireformen.

Politimesteren: Gikk én time før politiet sendte bil

Politimester Nils Kristian Moe i Trøndelag politidistrikt sa lørdag til Adresseavisen at de fikk melding om skytingen på Frøya klokka 13.56.

- Den som meldte fra sa da at det var skutt for en halv time siden. Dermed har vi ikke vurdert det som en hendelse hvor vi sender folk til stedet umiddelbart. Vi ventet på dem som var påtroppende på Orkdal til klokka 15. Det gikk derfor én time før vi sendte bil til Frøya, sier Moe.

Politimesteren sier de i ettertid vil vurdere om det var riktig å vente én time før de sendte politi til Frøya.

- Vi skal evaluere hendelsen her og undersøke om det er ting vi burde gjort annerledes. Da må vi snakke med dem som har vært involvert i beslutningene først, sier Moe.