Mann dømt til fengsel for å ha sultet dyr

Saken oppdateres.

En mann ble onsdag 19.september dømt til fengsel i Fosen tingrett, for overtredelse av dyrevelferdsloven § 37 og § 24. Ifølge dommen skal han i perioden 2011-2017 ikke foret dyrene sine tilstrekkelig.

Dette resulterte i at 98 dyr hadde vesentlig lavere slaktevekt enn normalt, og ble slaktet i 2017. Dyrene som var 25 og 20 måneder gamle hadde en slaktevekt på 135 og 92 kg, der normalvekten skal være rundt 300 kg.

Et vitne fra Mattilsynet forklarte at dyrene måtte ha sultet hele livet for å oppnå slik lav vekt.

Erkjente delvis straffskyld

Tiltalte erkjente straffskyld for ikke å ha foret dyrene sine tilstrekkelig mellom 2016-2017. Han erkjente ikke straffskyldig for ikke å ha foret dyrene tilstrekkelig i perioden 2011-2016.

Tiltalte forklarte dette med at han hadde problemer økonomisk i forbindelse med en utbygging på gården. Da fjøset ble ferdig i 2014 var blant annet taket uisolert og rør var ikke innlagt.

Han hadde stor gjeld til Innovasjon Norge og kraftforleverandør, og fikk kjøpt kraftfor når han hadde penger til dette. Han forklarte i tingretten at dyrene fikk nok vann og grovfor, men at det i 2016 ble dårligere kvalitet på foret. På grunn av dette slet han med stor kalvedødelighet.

81 dyr døde

Det kommer frem i dommen at det i alt døde 81 dyr på gården i perioden 2013-2017, før slaktingen i 2017. Der var det 76 tilfeller av selvdøde og fem tilfeller hvor dyrene ble avlivet grunnet avmagring.

Grov overtredelse av dyrevelferdsloven straffes med fengsel inntil tre år. Mannen ble dømt til ett år og tre måneder fengsel.