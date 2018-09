Blikkstille på politiets tipstelefon etter funn av død mann

Saken oppdateres.

Den døde mannen var asylsøker og hadde fått avslag på asylsøknaden.

- Det nærmer seg en avklaring, sier politiadvokat Kåre Svepstad.

- Men før vi kan konkludere må vi ha svar på DNA-prøvene som er sendt til analyse. Disse svarene kan førte til ytterligere behov for etterforskning, sier Svepstad.

Sikret samtaledata

Politiadvokaten mener de har skaffet seg et bilde over bevegelsene til avdøde i timene før han kom til Staupshaugan i Levanger.

- Vi har kartlagt og fått en oversikt over bevegelsene. Da vi gikk ut og ba om tips var det fordi vi ønsket flere opplysninger om hvor han var og hvem han snakket med. Vi har sikret mange timer videoopptak fra overvåkingskameraer, og samtaledata fra avdødes mobil, sier Svepstad.

DNA kan gi flere svar

Etterforskerne har sikret DNA-spor fra den avdøde – og på stedet der han ble funnet.

- Vi vil ha svar på om dette er DNA fra andre. Vi må kanskje vente til over helga før vi får analysene, sier politiadvokat Kåre Svepstad.

Så langt har ikke etterforskningen styrket mistanken om at det har skjedd noe kriminelt. Trøndelag politidistrikt har hatt bistand av taktiske etterforskere fra Kripos.

- En høflig mann

Iranske Fariba Salimi, som bor på mottaket i Levanger, møtte avdøde noen få ganger. Hun beskriver ham som en høflig mann.

- For et par uker siden møtte jeg ham på gata, og han spurte meg: Er det ikke noen aktiviteter for oss på mottaket? Jeg sa jeg ikke visste, men at jeg skulle forhøre meg, sier Salimi, som i likhet med flere på mottaket er preget av nyheten.

- Jeg håper nå politiet forsøker å få tak i hans familie i Iran, slik at de skal få mulighet til å gravlagt ham der selv, sier hun.

Endelig obduksjon kan ta måneder

Den foreløpige obduksjonsrapporten kan heller ikke gi etterforskerne noe svar på om det er begått en kriminell handling.

- Den endelige obduksjonsrapporten vil ta to-tre måneder. Vi må forholde oss til den midlertidige rapporten som ikke bringer oss nærmere et svar på om det har skjedd en straffbar handling. Vi må vente på den endelige rapporten før vi kan konkludere.

- Har dere fått mange tips etter at dere gikk ut med navn og bilde av mannen?

- Så langt har vi ikke fått inn et eneste tips, sier politiadvokat Kåre Svepstad.