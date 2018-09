Nederlandske militære glemte å kjøpe vinterklær før vinterøvelse

Her presenterer en ny RBK-helt seg: – Det der er fotballporno

Blåste til over lovlig verdi på Klett

Avstanden til publikum blir for stor 4

Jubler over skredsikrings-millioner til Trøndelag

Avstanden til publikum blir for stor

Stor politijakt etter at jente (16) sendte bilde av våpen til ekskjæresten

Saken oppdateres.

Den heller spesielle saken havnet i det nederlandske parlamentets spørretime tirsdag. Da måtte statssekretær Barbara Visser forsikre politikere fra både regjeringspartiene og opposisjonen om at soldater som skal delta på NATO-øvelsen Trident Juncture i Norge i månedsskiftet oktober-november ikke må betale vintertøy av egen lomme.

Men de må selv gå i butikken og handle det inn. Visser lovet at soldatene skal få et forskudd til dette på 1000 euro hver.

Det nederlandske forsvaret sender regelmessig marinesoldater og elitestyrker til vintertrening i Norge. De har også planlagt deltagelsen i den store øvelsen i Midt-Norge i et par år.

Det planleggerne ikke hadde tenkt på, var at det kan være kaldt i det norske fjellet på denne tiden av året. Derfor får rundt tusen soldater nå beskjed om å gå i butikken å skaffe seg varmere tøy, så fort som mulig.

LES OGSÅ: Nå møter du forberedelsene til Nato-øvelsen i trafikken

Norge er kaldere enn Litauen

Politikere fra de fleste partiene i parlamentet reagerte med vantro etter at avisen de Telegraaf avslørte at Forsvaret ikke har varme klær til soldatene sine. I spørretimen tirsdag måtte Visser forsøke å forklare hva som har gått galt.

Det nederlandske forsvaret hadde ikke regnet med at det kunne bli veldig kaldt i Norge sent på høsten, forklarte Barbara Visser overfor parlamentet. Tidligere erfaringer fra samme årstid i Litauen tydet nemlig på at varme klær ikke er påkrevet.

– Soldater må få klærne de trenger, dette har jeg ikke noe ønske om å oppleve igjen, sa hun, ifølge de Volkskrant.

For politikerne er det en gåte hvordan man har kommet i denne situasjonen. Det er satt av penger til innkjøp av varme klær. Nederlandske bedrifter sier at de kan levere. Men Forsvarets innkjøpsavdeling, kalt KPU, har ikke klart å skaffe det som trengs.

I parlamentet kunne ikke Visser forklare hva som har gått galt, annet enn at øvelsen skal være flyttet til kaldere områder.

LES OGSÅ: Amerikansk hangarskip setter kurs mot Norge

Nederlenderne er ofte i Norge om vinteren

Aftenposten har omtalt at det vinteren 2017/2018 var flere allierte soldater i Norge enn antall soldater som inngår i Hærens kampavdelinger. Mange av disse var nederlandske. Nederland er et land Norge samarbeider tett med militært, spesielt innen hær og flyvåpen.

Fra januar til mars i år hadde Nederland mellom 800 og 900 soldater i Norge.

Nederland hadde for eksempel 600 soldater på vintertrening på Åsegarden leir ved Harstad fra januar til mars 2018. I tillegg var 200–300 soldater fra det nederlandske marineinfanteriet på skarpskyting i Norge i februar og mars.

Den samme nederlandske styrken deltok også på øvelse Joint Reindeer, i mars.

Det fremstår derfor overraskende at det nederlandske forsvaret skal være uforberedt på behovet for varmt vintertøy i Norge. Forklaringen kan være at det er avdelinger som ikke er vant med trening i Norge som nå skal delta på Trident Juncture.