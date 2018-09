Leteaksjon etter turist i kraftig vind og snøvær

Gjorde suksess i New York. Nå stiller han ut i Trondheim

Saken oppdateres.

Politiet i Trøndelag meldte på Twitter at redningsaksjonen var igangsatt rundt klokka 3 natt til fredag.

– Befinner seg på kjent sted. Snøvær i området og vind. Turist er bløt. Røde Kors sender motorisert enhet mot stedet som er 1.100 meter nord for angitt sted, opplyser politiet.

I tillegg til at politiet sendes til stedet er flere frivillige organisasjoner kontaktet for bistand. Ifølge politiet er det minus 2 grader, kraftig snøvær og mye vind i området.

Politihunder på vei til stedet

Klokka 05.47 opplyser operasjonsleder Bjørn Handegard i Trøndelag politidistrikt at ytterligere patruljer er på vei til stedet.

- De første som dro ut var to stykker fra Norsk Folkehjelp på snøscooter. Røde Kors er i området med tre personer og to ATV'er. Nå har vi kalt ut to politihunder som drar fra Trondheim nå.

Hvor godt kledd er personen som det søkes etter?

- Vi vet ikke hvordan vedkommende er kledd, men det er kaldt og det snør der. Da vi var i telefonisk kontakt, stod turisten der med en sovepose og opplyste å være gjennomblaut, sier operasjonsleder Handegard.

Telefon uten sim-kort

Politiet skal ha blitt kontaktet av turisten via nødnummeret.

- Turisten ringer fra en telefon uten sim-kort, og har først kommet i kontakt med et politidistrikt sørfra. Vedkommende har blitt satt over til Hovedredningssentralen, og så over til oss, opplyser operasjonsleder Handegard.

Da Adresseavisen var i kontakt med politiet klokka 05.47, opplyste de at det var noe tid siden de hadde vært i kontakt med turisten.

