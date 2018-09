Savnet turist funnet sterkt nedkjølt

Solbjørg har en egen Instagram-konto for bamsene sine

Saken oppdateres.

Klokka 06.27 opplyser politiet at den savnede turisten er funnet. Det var en patrulje fra Norsk Folkehjelp som fant vedkommende. Turisten skal være sterkt nedkjølt.

- Det arbeides med å få ham ned til KO. Det har kommet ca. 50 cm snø i området i natt, meldte politiet på Twitter.

Koordineringspunktet for leteaksjonen er ved Rotvoll i Meråker. Ifølge operasjonsleder Bernt Tiller hos politiet blir mannen kjørt med ATV.

- Det er ganske langt og de er nok ikke framme før rundt klokka åtte, sier operasjonslederen. Han sier mannen er kald og frossen siden det er så dårlig vær, men at det ikke er meldt om andre skader.

Startet redningsaksjon klokka 3 i natt

Politiet i Trøndelag meldte på Twitter at redningsaksjonen var igangsatt rundt klokka 3 natt til fredag.

– Befinner seg på kjent sted. Snøvær i området og vind. Turist er bløt. Røde Kors sender motorisert enhet mot stedet som er 1.100 meter nord for angitt sted, opplyser politiet.

I tillegg til at politiet sendes til stedet er flere frivillige organisasjoner kontaktet for bistand. Ifølge politiet er det minus 2 grader, kraftig snøvær og mye vind i området.

Politihunder på vei til stedet

Klokka 05.47 opplyste operasjonsleder Bjørn Handegard i Trøndelag politidistrikt at ytterligere patruljer var på vei til stedet.

- De første som dro ut var to stykker fra Norsk Folkehjelp på snøscooter. Røde Kors er i området med tre personer og to ATV'er. Nå har vi kalt ut to politihunder som drar fra Trondheim nå.

Hvor godt kledd er personen som det søkes etter?

- Vi vet ikke hvordan vedkommende er kledd, men det er kaldt og det snør der. Da vi var i telefonisk kontakt, stod turisten der med en sovepose og opplyste å være gjennomblaut, sier operasjonsleder Handegard.

Telefon uten sim-kort

Politiet skal ha blitt kontaktet av turisten via nødnummeret.

- Turisten ringer fra en telefon uten sim-kort, og har først kommet i kontakt med et politidistrikt sørfra. Vedkommende har blitt satt over til Hovedredningssentralen, og så over til oss, opplyser operasjonsleder Handegard.

Da Adresseavisen var i kontakt med politiet klokka 05.47, opplyste de at det var noe tid siden de hadde vært i kontakt med turisten.

