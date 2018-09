Fosning tiltalt for 13 bedrageri samt forsøk på å lure banken for 400 000 kroner

Saken oppdateres.

Fosna-folket skriver at mannen fikk den siste dommen i januar i år. Han ble da dømt til åtte måneders fengsel for til sammen 28 bedrageri, tre forsøk på bedrageri og ett identitetstyveri.

Men allerede i april i år skal han ifølge avisa ha vært i gang med ny bedrageriaktivitet.

Han skal ifølge tiltalebeslutningen ha forsøkt å forlede Melhusbanken til å utbetale 400 000 kroner til ham. Dette skal han ha gjort ved å levere et reklamasjonsskjema for transaksjoner der han hevdet at hans konto var svindlet ved at noen hadde tappet eller overført pengene fra hans konto.

Krevd forhåndsbetaling uten å levere varer

Ifølge tiltalen har fosningen mottatt til sammen 51 683 kroner i forskuddsbetaling for kameraobjektiv, høyttalere, en telefon, ett måleapprat, en prosjektor, forsterkere, høy og overvåkningskamera. Fosningen skal imidlertid ikke ha sendt noen varer til kundene.

Spilleavhengig

Mannen skal være spilleavhengig.

- Vi vil nå forsøke å få tilgang til denne behandlingen slik at han kommer seg ut av dette uføret. Han ønsker selv mest av alle å ta tak i dette. Det er en ganske fortvilet situasjon, sier fosningens forsvarer Anne Marstrander-Berg.