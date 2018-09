Trafikkuhell på E6 i Levanger

Norske myndigheter varslet etter at F-35-kampfly styrtet for første gang

Saken oppdateres.

Nødeatatene har klokka 10.20 kommet fram til Mulelia i Levanger. Det er én bil involvert. Adresseavisens fotograf på stedet forteller at bilen var på vei nordover og at det ser ut til at bilisten først kjørte inn i midtdeleren før bilen havnet i grøfta på høyre side av veien.

Klokka 10.25 skriver politiet på Twitter at de var to personer i bilen, en voksen og ett barn. de er sett til av ambulansepersonell på stedet og skal være uskadd, ifølge politiet. Bilberging pågår. Det er noe redusert fremkommelighet.

- Det er et enslig kjøretøy som har kjørt av veien. Det var to personer i bilen, sier politiets innsatsleder på stedet, Bjørn Stene, til Adresseavisen. De to i bilen var en voksen mann og et barn på to og et halvt år.

- Begge kom fra utforkjøringen uskadd, sier innsatslederen.

Lørdag var det også en utforkjøring omtrent på samme sted på E6, bare noen hundre meter lenger sør.

Politiet meldte om utforkjøringen på E6 klokka ti søndag.