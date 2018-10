Påkjørt bakfra på E6

Kjemper om å bli toppscorer: Her er Reginiussens stikk til lagkompisen

Saken oppdateres.

Politiet har fått melding om en trafikkuhell på E6 ved Krøykesberget på Skatval.

- Det er en påkjørsel bakfra. Ingen personskade, sier operasjonsleder Bernt Tiller ved Trøndelag politidistrikt.

Politiet fikk først melding om uhellet klokka 15.19.

- I og med at det ikke var personskade, ble de henvist til bilbergeren. Politiet er på stedet nå, sier Tiller klokka 15.45.

Det oppsto noen trafikkproblemer etter påkjørselen, opplyser politiet.

Klokka 16.16 melder politiet likevel at to personer er sendt til legevakta i Stjørdal for en sjekk.

- Veien er ryddet og åpnet, tvitrer politiet.